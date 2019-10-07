15 أكتوبر.. توقيع وإطلاق "أناشيد الغَيْمة المارقة" بمركز الحضارة العربية

يستضيف مركز الحضارة العربية بالعجوزة، حفل توقيع وإطلاق كتاب "أناشيد الغَيْمة المارقة: شعراء الموجة الأحدث في قصيدة النثر المصرية" من إعداد وتقديم الشاعر مؤمن سمير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.



أنطولوجيا شعرية تضم قصائد لـ148 شاعرا وشاعرة من شعراء (ما بعد الأجيال الثلاثة الكبيرة في قصيدة النثر المصرية: شعراء السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات)، في محاولة لإكمال جوانب الصورة في مشهد قصيدة النثر المصرية: الباذخ والمترامي، حيث تتجاور في إثرائه أجيال واتجاهات ومشاريع شعرية عامرة وموّأرة وفاعلة سواء كانت متحققة أو حتى واعدة بكل جمال.



"أناشيد الغَيْمة المارقة" من إصدارات مجلة نصوص من خارج اللغة عن شبكة أطياف الثقافية للدراسات والترجمة والنشر في المغرب.