شوقي غريب يطالب لاعبي المنتخب الأولمبي بحسم بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، لاعبيه بالتركيز الشديد قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديا في المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



وبدأ معسكر المنتخب الأولمبي المصري، اليوم، باجتماع شوقي غريب مع اللاعبين ثم أعقبه باجتماع آخر مع الجهاز الفني والإداري والطبي سعى من خلاله لوضع النقاط علي الحروف، استعدادا للقاء جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وطالب غريب جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات مشددا على أن هناك الملايين من الجماهير المصرية تتنظر تحقيق لقب البطولة وهو ما يستلزم الالتزام والجدية داخل المعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني لأن الانضباط هو عنوان النجاح.