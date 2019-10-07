أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من شخصية «إحسان» بـ«الممر»

قال الفنان أحمد رزق إن الدور الذي قدمه في فيلم "الممر"، لو كان عرض منذ بدايته على أن الصحفي هو شخصية مقاتل، وبدون عرض مشهد الراقصات فإنه كان سيفتقد الحبكة الدرامية المطلوبة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "رسالة الفيلم تتلخص حول أنه إذ كنت شخص خطأ وترى عيوب نفسك، وفي النهاية تتخذ قرارا بأن تتحول لشخص جيد، وأنك لن تعيش مع راقصات حتى ولو كنت لا تعرف تمسك المسدس، وسلاح الصحفي في الدور كان الكاميرا".



وتابع: "شخصيته في الفيلم هي نموذج من النماذج التي كانت موجودة وما زالت موجودة إلى الآن، وأرى أنه ليس فاسدًا لأنه قرر أن يتغير"، مشيدًا بجملة: "بعد الحروب والثورات بيكتر الهلس والهليسة"، والتي قالتها الراقصة خلال إحدى المشاهد معه.



وأوضح أن شخصية الصحفي في الفيلم كان من الداعمين لهذا الهلس ولكنه قرر أن يتغير ويتحول لشخص يخدم وطنه، وهذه رسالة مباشرة من الفيلم، وهي أنه ليس شرطًا أن تكون أحد أفراد القوات المسلحة حتى تستطيع خدمة وطنك، مشيرًا إلى أن الدراما من مميزاتها أنها تعرض أصحاب الشخصيات قبل وبعد.



ورد أحمد رزق، على الانتقادات التي وجهها بعض الصحفيين للفيلم بسبب دوره، مؤكدًا أن لديه أصدقاء صحفيين وليس كلهم مستاءين والمستاء لم يركز في أحداث الفيلم.

