بطولات محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء (تقرير)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تقريرا عن البطل الراحل محمد العباسي أول جندي رفع علم مصر في حرب أكتوبر.

وتحدث جلال محمد العباسي، نجل البطل الراحل محمد العباسي عن نشأة والده، وكيف نشأ على حب الوطن والانتماء لأرضه وترابه.

وسرد نجل البطل الراحل، جانبا من بطولات والده، حيث تمكن من أسر مجموعة من الجنود وتسليمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة.