يعد فصل 1070 معلما.. أحمد موسى يوجه رسالة شكر لوزير التعليم

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة تحية لوزير التربية والتعليم، قائلا: "أحييك على الإعلان الرسمي بفصل 1070 معلما لهم انتماءات متطرفة".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المفصولين ينتمون لجماعات إرهابية وبعضهم لديهم حكم بالإعدام، متابعا: "قرار تأخر لكن حمدا لله على إصداره"، مطالبا بضرورة تطهير المؤسسات والوزارات والهيئات من عناصر الجماعة الإرهابية.



