تفاصيل إنشاء أكبر مزرعة دواجن على مستوى الجمهورية بالغربية

كشف اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه جارى تكهين محطة البيض المقامة على مساحة 14 فدانًا واستبدالها بأكبر مزرعة لتسمين الدواجن على مستوى الجمهورية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتعاون مع الإنتاج الحربى.



جاء ذلك أثناء الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وأوضح محافظ الغربية أنه تم تدشين منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيس موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، وكذلك ربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا لتوفير وسائل نقل مريحة للمواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير متحف طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه وافتتاحه بعد غلقه لمدة 19 عامًا والذي يضم أكثر من 8 ألاف قطعة أثرية متنوعة.



كما أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية "مول طنطا" والذى يوفر 10 آلاف فرصة عمل، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى خلال عام.



يذكر أن المنطقة اللوجستية مقامة على مساحة 82 فدانًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه تضم العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية والخدمية وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل والمنتظر انتهاء جميع أعمالها العام الجاري.