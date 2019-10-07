سفير كوريا الجنوبية يشيد بسياسة الرئيس السيسي لإصلاح الاقتصاد

أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "يون يو تشول" بسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطواته الجادة في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ودوره في مواجهة الارهاب، قائلا: "إن الرئيس السيسي لديه رؤية خاصة ولديه القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي واقناعه بالاستثمار في مصر".



وكشف سفير كوريا الجنوبية - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالإسكندرية - عن أن وفدا اقتصاديا كوريا جنوبيا سيزور مصر غدا الثلاثاء، وسيلتقي عددا من كبار المسئولين.



وأوضح "تشول" أن الوفد الاقتصادي الكوري سيضم أكثر من ٢٠ من ممثلي الجانب التجاري في كوريا الجنوبية، وسيعقد لقاءات مع وزراء الاستثمار والمالية والصحة والتجارة والصناعة في مصر، فضلا عن مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بهدف إقامة منطقة حرة بدون ضرائب بينهما.



وأكد السفير الكوري الجنوبي أن حكومة بلاده تسعى بجهد لإبرام اتفاقية التجارة الحرة لتوسيع شبكة التبادل بين البلدين والعودة بالفائدة على الجانبين.



وأشار إلى عمق العلاقات المصرية الكورية وتقاربها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.



وقال إن الحكومة الكورية ترى أن لدى الشعب المصري ومصر الكثير الذي يمكن استغلاله لتحقيق النهضة الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من الميزات؛ منها الموقع الممتاز والقدرات البشرية.



وأضاف أنه تحدث مع محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة عن المشروعات المهمة التي ينفذها الجانب الكوري في الإسكندرية، منوها إلى أن هناك شركة كورية تعمل في مجال إعادة تدوير المخلفات واستغلال نسبة كبيرة منها في انتاج الطاقة.



وكشف السفير الكوري الجنوبي عن أن هناك تشاورا مع الحكومة الكورية بهدف أن تتولى تطوير نظام المواصلات وخط السكة الحديد الخاص بمنطقة أبوقير، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية لديها تجربة ناجحة في هذا الجانب وتطبيق نظام المواصلات الذكي.



وأشاد "تشول" بتطور طرق المواصلات في الإسكندرية، قائلا: "لمست الجديد في الطرق أثناء تواجدي بالإسكندرية"، منوها إلى أنه يعلم أن الإسكندرية سوف تطبق نظام الدفع الإلكتروني على المواصلات.



وفيا يخص التعاون الثقافي، أكد السفير الكوري الجنوبي رغبته في نشر ثقافة كوريا الجنوبية وتعريف الشعب المصري بها، موضحا أن المركز الثقافي الكوري ينفذ العديد من البرامج العديدة في كل محافظات مصر.