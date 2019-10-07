سيدات طائرة الأهلى يفوز على الصيد وديًا

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، على فريق الصيد، بخمسة أشواط نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لانطلاق الدوري الجمعة المقبلة بمواجهة سبورتنج.



وقدمت سيدات طائرة الأهلي عرضًا قويًا، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي، بفضل الضربات الساحقة والدفاع المحكم على الشبكة والإرسال القوي.



كان فريق الأهلي حقق الفوز على نظيره الجزيرة وديًا بخمسة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، الجمعة الماضية، ضمن سلسلة مبارياته الودية في إطار استعداداته للدوري.