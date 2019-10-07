الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب التتش، بإشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون، استعدادا لمواجهة الزمالك 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.



واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، كما عقد فايلر، جلسة سريعة مع الفريق للتأكيد على بعض الأمور الفنية.



وكان الجهاز الفني اكتفى بمران استشفائي لجميع اللاعبين أمس، فيما بدأ اليوم تدريبات الكرة، للتركيز على بعض الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.



ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين؛ 6 مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأولمبي استعدادا للمباريات الودية ضمن الأجندة الدولية.



وأدى محمود متولي، مدافع الأهلي جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية، وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية.



وتعرض متولي، لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.



وظهر اليوم مروان محسن، مهاجم الفريق في مقر النادي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي أجراها في الوجه.



وبدأ مروان، مرحلة العلاج والتأهيل داخل الأهلي، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي؛ لتجهيزه للعودة مجددا للمشاركة في المران الجماعي.



وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها وتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.



وكان مروان محسن، تعرض لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



وخاض ثنائي فريق الشباب محمد عبدالمنعم، وعربي بدر، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران الجماعي للفريق الاول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب التتش، وقام اللاعبان بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.



ويشارك محمد عبدالمنعم، وعربي بدر في تدريبات الفريق الأول، وخضعا لتدريبات تأهيلية لتجهيزهما للعودة من جديد للمشاركة في المران.