تراجع أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم

وكان الإنتاج الأمريكي من النفط تراجع من مستوى قياسي مرتفع في الأسبوع الماضي، مسجلًا 12.400 مليون برميل يوميًا، بعد مواصلة الشركات الأمريكية إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع السابع على التوالي.





تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات اليوم بنسبة 1%، مع ترقب نتائج المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.ومن المقرر أن يجتمع الجانب الأمريكي والصيني في يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية.وعند التسوية ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 1% مسجلًا 58.50 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1%، مسجلًا 52.96 دولار للبرميل.