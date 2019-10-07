وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق عبدالله الشريدة

توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبدالله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.



وقالت تقارير محلية إن اللاعب السابق توفي بأزمة قلبية عقب صلاة مغرب اليوم.



وكان الدوسري يلعب في مركز قلب دفاع في عدد من الأندية السعودية، منها نادي القادسية، ثم انتقل لنادي الهلال، ونادي الخليج بسيهات.



ولعب الدوسري مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية، واعتزل اللعب في عام 2005.