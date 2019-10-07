سيدات سلة الأهلى يفوز على المعادى بالدورى المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بالنادي الأهلي الفوز على فريق المعادي مساء اليوم، بنتيجة ٨٣ – ١٩، في افتتاح الدورة المجمعة الثانية ضمن بطولة دوري المرتبط.



وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على المباراة بفضل الدفاع القوي والاستحواذ والالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.



ويلتقي سيدات الأهلي، نظيره الزهور غدا على صالة الشهداء بالجزيرة.



وكان فريق مرتبط الاهلى فاز على المعادى 75-20.



وفازت سيدات الصيد على الزهور بنتيجة 47-42 ومرتبط الصيد على الزهور بنتيجة 65-21.



تغلبت سيدات الشمس على الزمالك بنتيجة 67-48.