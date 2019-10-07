المرور يرفع حطام حادث مروري في الرحاب

وجهت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة أوناشها لرفع حطام سيارة ملاكي، صدمها أتوبيس خاص بالمدارس، بمدينة الرحاب، وتم نشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية وتنظيم حركة السير.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، بلاغا باصطدام أتوبيس خاص بالمدارس، بسيارة ملاكي، دون وقوع إصابات، حال سيرهما بمدينة الرحاب.



وبالانتقال والفحص، تبين أن سائق الأتوبيس كان يسير بسرعة عالية، عكس الاتجاه، ولم يتمكن من السيطرة على عجلات القيادة، لإيقافها ما أسفر عن اصطدامه بالسيارة الملاكي، وتم نشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات التي نتجت عن الحادث.



كما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.



وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.