سياسي تركي: أردوغان اعتقل كل قادة الجيش المعارضين لسياسته

قال محمد عبيد الله، المحلل السياسي التركي: إن أردوغان اعتقل كل قادة الجيش التركي المعارضين لسياسته، لافتًا إلى أنه اعتقل كل قادة الجيش التركي المحترفين في القيادة.



وأضاف "عبيد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": مجموعة من الهواة حاليا يقودون الجيش التركي وينفذون أوامر الديكتاتور أردوغان.



وأوضح المحلل السياسي التركي: أن أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق يمثل خطرا كبيرا على أردوغان، لافتًا إلى أن "أردوغان" يسعى للتغلب على المشاكل داخل حزبه بعد الانقسامات التي ضربته من خلال العملية العسكرية الخارجية.

