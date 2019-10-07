محمد عبده ينعى والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

نعى الفنان محمد عبده، والدة الأمير بندر بن سطان بن عبدالعزيز، والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين.



وقال محمد عبده، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم أنا وكامل أسرتي لكم بأحر التعازي في والدة الجميع أم بندر رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. محبكم الفنان محمد عبده".



وتم تشييع جثمان والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العشاء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

