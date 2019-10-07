غدًا.. صدور رواية "بيت القبطية" لأشرف العشماوي

تصدر الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، غدًا الثلاثاء، الرواية الجديدة للكاتب والروائي أشرف العشماوي "بيت القبطية"، التي تأتي صورة غلافها من أرشيف مجلة المصور، والتصميم والتلوين للفنان عمرو الكفراوي.



"بيت القبطية".. تدور في قرية صغيرة بشمال الصعيد من خلال محقق قضائي يفاجأ بقضايا قتل غريبة وحوادث انتحار مريبة لتزيده حيرة وإرباكا خاصة عندما يتقاطع مصيره ووجوده مع سيدة قبطية غامضة وفدت للقرية في ظروف وملابسات مريبة.



و"أشرف العشماوي" قاض مصرى بمحكمة الاستئناف وروائى صدرت له عدة روايات منها: "زمن الضباع"، و"تويا" التي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر للرواية العربية 2013، ورواية "المرشد"، ورواية "كلاب الراعي" 2015، كما أصدر كتابا عن سرقات الآثار المصرية وتهريبها ومحاولات استردادها بعنوان "سرقات مشروعة" تمت ترجمته للغة الألمانية.