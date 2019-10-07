محلل سياسي تركي: "الديكتاتور" أردوغان انهارت شعبيته في تركيا

قال محمد عبيدالله، المحلل السياسي التركي، إن انسحاب القوات الأمريكية من الشمال السوري سيفتح المجال لحرب بين تركيا وروسيا وإيران.



وأضاف "عبيدالله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن قوات سوريا الديمقراطية تدربت على يد الجيش الأمريكي وستواجه الغزو التركي بقوة والمعركة لن تكون سهلة.



وأوضح المحلل السياسي التركي: "أن الديكتاتور أردوغان يسعى لاجتياح الشمال السوري من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل تركيا".



وتابع: "أردوغان" انهارت شعبيته في تركيا ويسعى لاجتياح الشمال السوري من أجل تحسين صورته مرة أخرى"، لافتا إلى أن جيش الديكتاتور "أردوغان" إذا اتخذ قرار اجتياح الشمال السوري ستكون نهايته.

