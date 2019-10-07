الباز: "الممر" جسد المعنى الحقيقي لمعدن المصريين.. يجب استغلال الحالة الوطنية التي أوجدها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المصريين تجمعوا بالأمس لمشاهدة فيلم الممر، وهذا الفيلم عكس المعنى الحقيقي لمعدن الشعب المصري، وأن الشعب ممكن أن ينهزم ولكن لا يموت.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يجب أن يستغل الناس الحالة الوطنية المصاحبة لفيلم الممر، مشيرا إلى أن فيلم الممر ظُلم في السينما المصرية، ويجب أن نستغل الحالة التي أوجدها الفيلم بين الجمهور والشباب.

واستكمل أن الخلاف حول الفيلم جائز، مشيرا إلى أن الصحفيين عبروا عن غضبهم من صورة المراسل الحربي التي جسدها الفنان أحمد رزق في فيلم الممر، خاصة وأنه ظهر في صورة شخص سيئ السمعة، في حين أن المراسلين الحربيين، في الحقيقة هم أشخاص من أباطرة الكتابة الصحفية أمثال جمال الغيطاني وحمدي الكنيسي وغيرهم من الرموز الصحفية.