فوز الأهلي والزمالك على هليوبوليس والشمس في دوري الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الفوز اليوم الإثنين على نظيره هليوبوليس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمرحلة الأولى من بطولة الدوري.



وجاءت الأشواط بواقع 18-25، 25-16، 25-23، 25-23 لصالح الأهلي في اللقاء الذي أقيم على الصالة المغطاة بالشروق، وبهذا الفوز حقق الأهلي الانتصار الـ 87 على التوالي، بمختلف المنافسات الرسمية، ليواصل سلسلة الانتصارات التي بدأها الموسم قبل الماضي.



وارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة بالدوري، فيما مازال هليوبوليس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.



يشار أن الأهلي حامل لقب الدوري الموسمين الماضيين، يلعب منافسات هذه المرحلة من الدوري بدون اللاعبين الدوليين، نظرا لتواجدهم حاليًا مع المنتخب المصري ببطولة كأس العالم باليابان.



كما فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق الشمس بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين في المجموعة الثالثة بالمرحلة الأولى للدورى الممتاز للكرة الطائرة.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى 25-21 و25-13 و25-21 لصالح نادي الزمالك.



يشار إلى أن منافسات الدوري تقام بدون اللاعبين الدوليين، نظرا لتواجدهم حاليا مع المنتخب المصري الذي يخوض منافسات بطولة كأس العالم باليابان.