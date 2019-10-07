"الأوقاف" تطلق 3 قوافل دعوية للمحافظات.. الجمعة

تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، الجمعة 11 أكتوبر 2019م، تحت عنوان: "الحفاظ على بناء الدول".



ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:

الدكتور أحمد حامد حسن على

الدكتور حاتم أحمد محمد إسماعيل

الشيخ حسن محمد الشماع

الشيخ خليل إبراهيم عامر

الشيخ جعفر محمد حسان

الشيخ أيمن محمود السيد

الشيخ محمود صلاح عطية

الشيخ مأمون عبد العظيم مأمون

القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (مركز مطاي)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ محمد حسين عبد الرحمن

الشيخ محمد عبد الوهاب المهدي

الشيخ عصام أبو الفضل عبد الملك

الشيخ عمر محمد إبراهيم

الشيخ محمد حسن عبد الوهاب

الشيخ حسن عبد ربه عبد الرحيم

الشيخ شعبان عبد العظيم على

الشيخ محمد كامل محمد مرسي

الشيخ رجب خلف صابر

الشيخ محمود عبد الرحيم عبد الصمد

القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ تامر عبد القادر جاب الله

الشيخ أحمد رمضان محمد عمارة

الشيخ محمد رجب حسن الشريف

الشيخ محمود عبد الحميد الجندي

الشيخ عصام محمد عبد الغني يونس

