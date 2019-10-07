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القبلة

الأوقاف: استحداث لجنة الدراسات الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف استحداث لجنة جديدة ضمن اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهي لجنة الدراسات الأفريقية برئاسة الدكتور سيد فليفل العميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية وعضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.

وأوضح وزير الأوقاف أن تلك اللجنة تعنى بالبحوث والدراسات المتصلة بالشأن الأفريقي قصد تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

وأكدت الأوقاف أن جذورنا مع القارة الأفريقية عميقة، وتاريخنا معها تاريخ مشرف، ولمصر في القلب منها مكانة عظيمة، فقط نريد أن نعود وبقوة إلى هذه الجذور، وأن نقوم بالدور الذي كنا نقوم به عبر تاريخنا القديم والوسيط والحديث من مساعدة ومساندة دول هذه القارة ما وسعنا ذلك، ونحن نمتلك من الرؤى والخبرات ما يشكل إضافة لهذه القارة.

وأضافت:"علينا جميعًا كتابا ومفكرين أن نجعل من الشأن الأفريقي محورًا هامًّا وأساسًا، وأن نعمل على خلق رأي عام بأهمية دورنا الأفريقي، وأهمية علاقتنا الأفريقية، وأنها إضافة كبيرة إلى رصيدنا الدولي والإستراتيجي وليست خصما منه، كما أننا –أيضا– إضافة كبيرة إلى رصيد القارة العظيمة ولسنا خصما منه، وأن نقدر لأشقائنا الأفارقة دورهم البناء في النهوض بالقارة، في إطار ما حققته بعض دولها من مستويات تبشر بأمل كبير للقارة كلها.

وتابعت: نحن في حاجة أن نعمل مع أشقائنا الأفارقة، وأن نستثمر معا، وأن ننشئ شراكات واسعة مع دول القارة، من باب التنمية الشاملة لجميع دولها وصالح جميع شعوبها.

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