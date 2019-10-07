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محمد فراج يكشف عن حلمه.. وكواليس «الممر»

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:31 م
الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
سناء إسماعيل
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قال الفنان محمد فراج، إن مشاركته في فيلم "الممر"، له مكانة خاصة في قلبه وأنه يعتبره إنجاز قومي، مثل محمد صلاح بعد أن أدخل مصر كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "إذا كان هناك أي إشادة بالفيلم فإن السبب فيه هو شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق، لأنهما سبب خروج الفيلم بهذه الروعة لأنهم يحبون شغلهم جدًا ومصدقين به، ولو كان هناك أشخاص غيرهما فما كان هذا النجاح".

وتابع: "اشتغلت على الشخصية مع أستاذ شريف، ووافقت عليها دون معرفة تفاصيلها لأن العمل معه كان حلم لي منذ الطفولة والحمد لله تحقق حلمي، ولدي أصول صعيدية، ولأول مرة أمثل صعيدي، انتابني قوة 10 أسود، أنا وكل الناس بلا استثناء، فالكل كان مستميتًا حتى يخرج هذا الفيلم بهذا الشكل".

واستطرد: "أن الفنان الأردني إياد نصار، نجح في دوره بشخصية الإسرائيلي بشكل كبير وذلك بسبب أنه لديه خلفية كبيرة بالتاريخ وذلك بسبب الأردن وقربها من الإسرائيلين".

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