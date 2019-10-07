محمد عبدالعزيز يوجه رسالة شكر خاصة لشريف عرفة وأبطال "الممر"

وجه الفنان محمد عبدالعزيز، رسالة خاصة للمخرج شريف عرفة، وذلك بعد نجاح فيلم "الممر"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه على فضائية on e.



ونشر محمد عبدالعزيز، صورا من كواليس فيلم "الكنز1"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "تشرفت سنة 2017 باختيار الأستاذ شريف عرفة لي لتجسيد شخصية الملك فاروق في فيلم الكنز 1، وما زلت أتمنى أن أتشرف بالعمل معه مرة أخرى إن شاء الله، حابب اشكر حضرتك وكل من شارك في فيلم الممر".



وأضاف: "شكرًا لإحيائكم روح الانتماء والبطولة، شكرا لفتح ملف تاريخنا العسكري المليئ بالأبطال والبطولات، شكرا لمن عاشوا هذه البطولات وضحوا بأرواحهم من أجلنا".



وأنهى كلامه قائلًا: "اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من ضحى بروحه من أجل الحفاظ على بلدنا الغالية مصر ولكل من رحلوا عنا".



"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.

