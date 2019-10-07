الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تستعد للاحتجاجات المحتملة بكتالونيا بعد الحكم على الانفصاليين

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
تستعد السلطات الإسبانية للاحتجاجات العنيفة المحتمل تنظيمها في إقليم كتالونيا، مع اقتراب إصدرار حكم محتمل بالسجن للقادة المؤيدين لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

وأوضحت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا بالبلاد خلال الـ 16 من شهر أكتوبر الجاري حكمها الذي طال انتظاره في القضية المتعلقة بـ 12 من القادة الانفصاليين لضلوعهم في إجراء استفتاء محظور وإعلان استقلال الإقليم لم يدم طويلًا خلال عام 2017.

ونقلت الشبكة عن مصادر بالشرطة قولها إنه تم تزويد الشرطة بحواجز أمنية أكثر ثقلًا وطولًا لحماية الضباط والتي لا يمكن للمحتجين الزج بها أو تسلقها.

كما أشارت المصادر إلى أنه تم السماح باستخدام الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل في كاتالونيا منذ عام 2012 خلال الظروف الاستثنائية وأن الشرطة ستكون مستعدة لإندلاع احتجاجات بعد إصدار الحكم إذا لزم الأمر.

كما أفادت مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية بأن الحكومة قد نشرت بالفعل عددًا غير محدد من تعزيزات الشرطة إلى كتالونيا وقد ترسل المزيد في حال طلبت القوات الإقليمية المساعدة.

كما أكدت الحكومة في مدريد، التي تعارض استقلال كتالونيا عن إسبانيا كذلك جميع الأحزاب الرئيسية، أنها مستعدة لإسقاط الحكومة الكتالونية وتتولى الإدارة المباشرة للإقليم - مثلما فعلت الحكومة السابقة في عام 2017 بعد محاولة الاستقلال الفاشلة - في حال خرق القادة الإقليميين القانون عقب إصدار الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

منذ حوالي 8 ساعات

إحالة أستورجي للجنايات بتهمة ذبح فتاة العمرانية

منذ يوم

سمية الخشاب تفجر مفاجأة حول عودتها لأحمد سعد

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

وثائق سرية تكشف مخطط تركيا للتخلص من المسيحيين بداخلها

"يتلاعبون بالعقول".. النمنم يكشف سبب فصل 1070 معلمًا إخوانيًا

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

أيام زمان

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

الصحة

قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمرضى سرطان الثدي

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

دراسة: تناول كميات أكثر من الطعام برفقة العائلة والأصدقاء

الرئيس نيوز

"نعيمة" لم تكن حالة النفوق الأولى للفيلة بحديقة الجيزة.. سبقتها "كريمة "

غدا.. "مدبولي" يُلقي بيانًا أمام البرلمان حول أداء الحكومة

مصرع طفل سقط في "بالوعة صرف" بالقناطر الخيرية

محلل سياسي يكشف: "الفائزون والخاسرون" في المشهد التونسي بعد الانتخابات التشريعية

منوعات

"أوبر" تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

"ناسا" تفكر في حجز مقاعد لروادها على مركبات "سويوز"

5 طرق تضبط الساعة البيولوجية للجسم

مظاهرات مكافحة تغيير المناخ تغلق الجسور الرئيسية في كندا

كشكول

جامعة أسيوط تستضيف أعمال أكبر معرض ومؤتمر Pharmacy Expo

منطقة سوهاج الأزهرية تحتفل بذكري السادس من أكتوبر

جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر عن الأمراضى الصدرية.. 10 أكتوبر

هندسة طنطا تشارك بمسابقة الخرسانة المسلحة بالألياف بأمريكا

إسلام سياسي

مخاوف امريكية من إستغلال "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعها

بالأرقام.. انتزاع 1070 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية


زيت وسكر

“التخطيط” تطلق برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات

ما هي اضرار “العصائر الفريش” على صحتك؟

“المركزي للاحصاء”: تنفيذ 326.3 ألف وحدة سكنية خلال عام 2017/2018

ننشر نتائج اجتماع لجنة المشتريات المركزية بوزارة التموين

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة عربية لـ"طبيعة العالم الفيزيائي" عن دار آفاق

"الاتصال العربي السرياني" بمكتبة الإسكندرية.. الإثنين

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ"ثقافة بورسعيد"

الخميس.. انطلاق مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة

صفحتنا ع الفيس بوك