الديهي: استضافة مصر للقمة الثلاثية مع قبرص واليونان ضربة موجعة لتركيا

قال الإعلامي نشأت الديهي: إن استضافة مصر للقمة الثلاثية مع قبرص واليونان ضربة موجعة لتركيا وأعداء الوطن.



وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN": أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في القاهرة، تأتي في توقيت هام وظرف جغرافي وإقليمي أكثر أهمية.



وأوضح أن هناك تحركات تركية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، لافتًا إلى أن قبرص تتعرض لاعتداء واحتلال تركي لشمالها والمسماه بـ "قبرص التركية" وأعلنوها "دولة"، مشيرا إلى أنه لم تعترف بها أي دولة في العالم إلا تركيا.

