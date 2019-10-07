بعد مشاركته فيه.. أمير طيعمة يوجه رسالة خاصة لصناع "الممر"

وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة، رسالة شكر، لكل التهاني التي تلقاها بعد عرض فيلم "الممر"، والذي عرض للمرة الأولى على شاشة التلفزيون عبر فضائية on e.



وقال عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "شكرًا جزيلًا على كل تعليقاتكم المشجعة على فيلم الممر، البلد دي كبيرة وتاريخها عظيم وشعبها أعظم، وبإذن الله تبقى بداية لأعمال تانية تليق ببلدنا".



وأضاف: "المخرج العبقري الأستاذ شريف عرفة كل كلمات الشكر والثناء لا تكفيك، شكرًا بجد إنك خلتني جزء ولو بسيط من العمل العظيم ده، وشكرًا لكل زملائي وأساتذتي اللي شاركوا في العمل، ربنا إداكم تقدير الناس وحبهم عشان انتم تعبتم بجد، الحمد لله".



يذكر أن الأغنية الرسمية لفيلم "الممر"، من كلمات أمير طعيمة، وموسيقى وألحان عمر خيرت.

