"الديهي" عن مهاجمي الإعلامي رامي رضوان: "ميعرفوش ربنا"

علق الإعلامي نشأت الديهي على مهاجمي الإعلامي "رامي رضوان"، قائلًا: "حقارة ووضاعة، هؤلاء الناس لا يعرفون ربنا".



وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN": أن رامي رضوان من أكثر الإعلاميين أدبا وأخلاقا.





ووجه رسالة إلى الإعلامي الإخواني عبدالله شريف، قائلًا: "خليك راجل، واتكلم راجل لراجل".

