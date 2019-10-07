"الديهي" عن مهاجمي الإعلامي رامي رضوان: "ميعرفوش ربنا"
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:41 م
رباب الأهوانيطباعة
علق الإعلامي نشأت الديهي على مهاجمي الإعلامي "رامي رضوان"، قائلًا: "حقارة ووضاعة، هؤلاء الناس لا يعرفون ربنا".
وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN": أن رامي رضوان من أكثر الإعلاميين أدبا وأخلاقا.
ووجه رسالة إلى الإعلامي الإخواني عبدالله شريف، قائلًا: "خليك راجل، واتكلم راجل لراجل".
وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN": أن رامي رضوان من أكثر الإعلاميين أدبا وأخلاقا.
ووجه رسالة إلى الإعلامي الإخواني عبدالله شريف، قائلًا: "خليك راجل، واتكلم راجل لراجل".