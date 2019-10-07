الأهلي يتسلم درع الدوري.. الخميس

ينظم اتحاد الكرة حفلًا الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة لتسليم النادي الأهلي درع الدوري الممتاز عن الموسم الماضي.



وتلقى النادى الأهلي، اليوم، إخطارًا بتحديد الخميس المقبل موعدًا لحفل تسليم النادي درع الدوري عن الموسم الماضي 2019-2018.



وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الماضي 2019/2018 بعد منافسة شرسة مع الزمالك.