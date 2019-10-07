رئيس السنغال يعرب عن سعادته باستقرار الأوضاع

أعرب الرئيس السنغالي مكي سال عن سعادته باستقرار الأحوال في بلاده، مشيدًا بالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعض الدول في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية والمساعدة في التوصل لاتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان اليوم- أن السفير خالد عبدالقادر شكري سفير السودان لدى السنغال قدم أوراق اعتماده للرئيس السنغالي، ونقل له تحيات وتهاني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.



وثمن رئيس السنغال العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصًا العلاقات الثقافية والمنح، التي ظل السودان يقدمها للسنغال لمدة عقود، وبفضلها تخرج مئات الطلاب السنغاليين، وتقلدوا مناصب رفيعة في الخدمة المدنية.



من جانبه، قال السفير السوداني في السنغال، إن العلاقات بين البلدين تاريخية؛ ما شجع على فتح السفارة السودانية بداكار في عام 1999، معربًا عن تطلعه لتمثيل دبلوماسي سنغالي مقيم في الخرطوم خدمة للعلاقات الثنائية المتطورة.