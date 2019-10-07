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الثقافة

صدور ترجمة عربية لـ"طبيعة العالم الفيزيائي" عن دار آفاق

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:35 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر حديثًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع، نسخة عربية من كتاب "طبيعة العالم الفيزيائي" لعالم الفيزياء الإنجليزي آرثر ستانلي إدنجتون، ومن ترجمة الدكتور أحمد سمير سعد.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: في مرصدي هناك تليسكوب يقوم بتكثيف ضوء نجم على شريحة صوديوم في خلية كهروضوئية، تعتمد على النظرية الكلاسيكية لتمرير الضوء عبر العدسات وتركيزه في الخلية؛ ثم أتحول إلى نظرية الكم كي أجعل الضوء يخرج الإلكترونات من شريحة الصوديوم كي يتم جمعها في إلكتروميتر (مقياس الإلكترونات)، إذا ما حدث وقمت بتبديل النظريتين، تقودني نظرية الكم إلى أن الضوء لن يتركز أبدا على الخلية وتبين لي النظرية الكلاسيكية أن الضوء لا يملك القوة كي يستخرج الإلكترونات إذا ما دخل، لا أملك سببا منطقيا لعدم استخدام النظريتين على هذا النحو المتبادل؛ فقط التجربة علمتني أنه ينبغي علي ألا أفعل، لم يكن سير ويليام براج يبالغ في الأمر، عندما قال أننا نستخدم النظرية الكلاسيكية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، ونستخدم نظرية الكم أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ربما يجب أن يجعلنا ذلك نشعر ببعض التعاطف القليل نحو الرجل الذي تتخذ فلسفته عن الكون قواما في أيام الأسبوع وقواما آخر أيام الآحاد.

في القرن المنصرم – وأظن في هذا القرن أيضا – قد كان هناك بالتأكيد رجال علم يحافظون على علمهم وتدينهم في حجرات محكمة. يحتفظون جيدا بمجموعة من المعتقدات في المعمل وبمجموعة أخرى من المعتقدات في الكنيسة، ولم يبذلوا أي مجهود جاد لجعلها متناغمة، يمكن الدفاع عن هذا السلوك؛ حيث أن مناقشة صلاح المعتقدات سوف تقود العالم إلى مناطق فكرية، هو ليس خبيرا بها؛ وأي إجابة قد يصل إليها سوف تفتقر إلى الموثوقية الكبيرة، من الأفضل التسليم بأن هناك بعض الحقيقة في كل من العلم والدين؛ وإن كان لزاما عليهما الصراع، فليكن ذلك في مكان آخر غير ذهن عالم مجد في عمله، إذا ما قمنا أبدا بازدراء مثل هذا السلوك، فما من شك أن نميسيز "إلهة الانتقام عند الإغريق" سوف تنال منا وسندفع الثمن الباهظ. لعشر سنوات كان علينا أن نقسم العلم الحديث إلى حجرتين، لدينا مجموعة من المعتقدات في الحجرة الكلاسيكية ومجموعة أخرى من المعتقدات في حجرة الكم. لسوء الحظ فحجرتانا ليستا محكمتين.

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