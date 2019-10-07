طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

أكد الدكتور خالد محمود، مدير الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة لاعب الوسط عمرو السولية مطمئنة للغاية بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال طبيب الأهلي المصري في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن اللاعب يعاني من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.



ومن المقرر أن يعرض السولية الأشعة ونتائج الفحوصات الطبية التي أجراها على مسئولي المنتخب المصري مع انطلاق المعسكر الذي يبدأ اليوم ويتخلله مباراة ودية مع منتخب بوتسوانا.



وكان السولية قد خرج مصابًا في الشوط الثاني من مباراة أسوان التي أقيمت على استاد أسوان، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.