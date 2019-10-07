المايسترو الجديد.. كيف بدل «أفشة» حال الأهلى مع فايلر؟



على خلاف كثير من الصفقات، نجح محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، فى تقديم مستويات رائعة ولعب دور كبير فى تحسين شكل الفريق ونتائجه، بل بات الورقة الأربح والأكثر تأثيرًا فى وسط ملعب الفريق فى وقت قصير.





عانى الأهلى فى مركز صناعة اللاعب منذ رحيل عبدالله السعيد، وجرب العديد من الخيارات، بدأها بصالح جمعة مرورًا بوليد سليمان وناصر ماهر، وانتهاء بـ«أجاى» لبعض الوقت، لكن كل هذه الاختيارات لم تؤت نفعًا ولم تضف جديدًا وباتت الثغرة ذاتها فى منتصف ملعب الأهلى: «لا أحد قادر على تعويض السعيد».

لكن بعد ثلاث جولات فقط من بطولة الدورى العام، وجولتى الذهاب والإياب فى دورى أبطال إفريقيا أمام كانو سبورت، لمس الجميع تغييرًا كبيرًا فى وسط الملعب، وتحسنًا غير مسبوق فى السنوات الأخيرة بفضل أدوار «أفشة»، الذى أحدث تحولًا كبيرًا فى أداء الفريق.

ماذا قدم «أفشة» للأهلى إذن.. وكيف أحدث هذا التحول؟

فى مباراة الإياب للأهلى أمام كانو سبورت ببطولة دورى أبطال إفريقيا، التى لم نشاهدها بفعل أزمات البث، تحدث «أفشة» عقب اللقاء، وكانت هذه المباراة الأولى للسويسرى رينيه فايلر مع الأهلى، قائلًا: «لعبنا بطريقة ٤٣٣، ومنذ أسبوع يعقد المدرب جلسات خاصة لتحفيظى أدوارى الجديدة.. يريد منى الدفاع مثلما أهاجم».

هى تصريحات مثيرة، فالأهلى لم يعتد اللعب بهذا الشكل العددى من جهة، كما أن وجود «أفشة» أمام ثنائى الارتكاز عمرو السولية وحمدى فتحى يعنى بقاء الحال كما هو عليه، واستمرار طريقة ٤٢٣١ القديمة، فأين هذا التحول الذى قال عنه «أفشة»؟

بعد كانو سبورت كانت مباراة القمة كاشفة ومؤكدة لما قاله صانع ألعاب الأهلى الجديد، وظهر اللاعب بشكل ومفهوم جديد لصانع الألعاب، ولم يعد دوره مقصورًا على إمداد الخط الأمامى بالكرات وصناعة الفرص فحسب، بل أصبح مسئولًا مباشرًا عن عملية التحولات داخل الملعب وتغيير الشكل العددى.

أصبح «أفشة» الورقة التى يجب أن تتواجد أينما ذهبت الكرة، فهو المثلث لأى اثنين، فى اليمين مع أحمد فتحى وحسين الشحات، وفى اليسار مع على معلول ورمضان صبحى، وفى عمق الملعب مع عمرو السولية وحمدى فتحى، وهذا تطلب منه جهدًا بدنيًا جبارًا، مكن الأهلى من إحداث الزيادة العددية فى كل أرجاء الملعب، وخلق المتنفس لمالك الكرة دائمًا.

لم يعد «أفشة» صانع الألعاب المطلوب منه اللمسات الجمالية، أو اللقطة الهجومية فحسب، بل أصبح المفتاح التكتيكى والخططى، الذى يتحكم فى كل شىء، وبدونه ستتعطل أمور كثيرة.

كان صالح جمعة يعتقد أن المراوغات واللعب الفردى هى الأمور التى يحتاجها لكى يرث مكانة عبدالله السعيد فى تشكيل الأهلى، ولم تسعف لياقة وليد سليمان اللاعب فى أن ينال ثقة الجميع فى هذا المكان رغم محاولاته للالتزام التكتيكى بالأدوار الدفاعية، لكن جاء «أفشة» جامعًا لمهارات «صالح» فى المواقف الفردية والمساحات الضيقة، والتزام «سليمان» فى الأدوار الدفاعية، بل وفعالية هجومية أكثر فائدة من الجميع فى الثلث الأخير.

ساعد «أفشة» على تنفيذ أدواره عدة أمور، أبرزها اللياقة العالية والذكاء الكبير لدى كل من حمدى فتحى وعمرو السولية، فكلاهما قادر على ممارسة الضغط العالى من الأمام خلفه وبجواره، وهو ما يسد أى ثغرة خلفه ويحرم الخصوم من الصعود بالكرة.

أيضًا تتميز هذه الثنائية بالقدرة على الاستحواذ والتدوير والمشاركة فى العمل الهجومى، وهذا يزيد الضغط على الخصم ويمنحه أريحية، فى حين كان صالح جمعة مظلومًا فى وجود لاعب مثل حسام عاشور لا يمارس أى أدوار هجومية، ولا يستطيع التحكم بنسق المباريات ويضغط فى منتصف ملعبه فقط، وهنا استفاد «أفشة» مما لم يستفد به غيره.

كما استفاد صانع الألعاب من الأفكار المتنوعة والمتعددة لـ«فايلر»، الذى عدد أسلحته الهجومية وخلق أكثر من حل ساهم فى تحقيق أريحية كبيرة لـ«أفشة» عندما يتحكم فى الكرة.

يعتمد «فايلر» أولًا على صعود دائم للظهيرين، وهذا يعطى كثافة كبيرة فى الثلث الأخير، ويجعل عدد اللاعبين فوق الكرة مناسبًا لصناعة الفرص، كما أنه حرر الجناحين رمضان صبحى وحسين الشحات من الخطوط وخلق حالة لا مركزية، وهذا التنوع والكثافة تساعد أى صانع ألعاب ملتزم مثل «أفشة» فى النجاح.

لكن هل يتعطل الأهلى فى غياب أفشة؟

حاليًا، لا يمتلك الأهلى من يعوض «أفشة»، ولا يستطيع أليو ديانج أو عمرو السولية لعب نفس الأدوار، ببساطة شديدة، لأن كليهما لا يجيد اللعب فى الثلث الأخير من الملعب، أى أنهما لا يتمكنان من طلب الكرة والتسلم وظهرهما للخصم، لا بد أن يصعدا بها من الخلف.

أما الحل الوحيد للأهلى فهو تجهيز محمد محمود، الذى ربما يبدع أكثر فى هذا المركز، ومن الوارد أيضًا أن يتم استخدامه إلى جوار «أفشة» ويلعب خلفهما ارتكاز وحيد.

كما أن «فايلر» بات مطالبًا بتجهيز صالح جمعة، فمع التحول الكبير فى الشكل الهجومى للفريق، سيكون بمقدور «صالح» لعب أدوار أفضل من الماضى، والآن أصبح معفيًا من المسئولية وتحملها غيره من اللاعبين، فالضغوط التى تقع على عاتقه أقل بكثير من الماضى.

