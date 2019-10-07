الديهي: السوشيال ميديا موجهة وتدار عبر أجهزة خارجية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنني أتشكك في كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووجه "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN"، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: "انتبهوا يا مصريين، ليس كل ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح".



زتابع: "خذ بالك، فإنه يتم دفعك إلى اتجاه معين دون أن تدري، كل من يتحدثون ضد الدولة المصرية ويهاجمونها لا يتحدثون من أدمغتهم لكن يتم توجيهم".



وأوضح أن هذه المنطقة نُكبت بنكبتين وهما، زراعة جماعة الإخوان في الإسماعيلية سنة 1928، والمخابرات البريطانية.

