"أوبر" تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

تتجه شركة "أوبر تكنولوجيز" للنقل التشاركي للتحليق في مدينة نيويورك، حيث يتمكن المستخدمون من ميسوري الحال قريبا من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون كنيدي عبر تطبيقات الشركة.



وأعلنت أوبر خدمة "أوبر كوبتر" (Uber Copter)، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي أوبر اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري، علما أن الشركة أتاحت الخدمة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج "بريميوم" في يونيو الماضي.



وتستغرق الرحلة نحو 8 دقائق وتتراوح كلفتها بين 200 و225 دولارا للشخص الواحد، وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف كنيدي، والعودة منه.



ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة، ويتعين أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.



وتسير شركة "هيليفلايت شيرز" الرحلات، وتقترب أسعار خدمة أوبر من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.



وتقول أوبر، إن الهدف هو تقليص أوقات السفر، إلا أن وكالة "رويترز" قالت إنها جربت خدمة "أوبر كوبتر" وأن الرحلة من مكتبها في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك إلى المطار استغرقت 70 دقيقة.



وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة شملت ركوب مترو الأنفاق إلى وسط المدينة وركوب سيارتين لأوبر من وإلى الهليكوبتر، مبينة أن ذلك يساوي تقريبا نفس الزمن الذي تقطعه سيارة أجرة، في الزحام المروري المتوسط.

