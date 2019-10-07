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النمنم: أول عملية إرهابية استهدفت الجيش بعد نصر أكتوبر جاءت بعد 6 أشهر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:15 م
حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق،
سناء إسماعيل
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجيش المصري خاض حرب أكتوبر، بـ225 طائرة، مقابل 450 طائرة لإسرائيل.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة أذهلت العالم بعد حرب 1973، الأمريكان والإسرائيلون نفسهم كانوا في حالة ذهول من الجيش المصري، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية اعتدت على الجيش المصري بعد 6 أشهر فقط، 4 في عملية صالح سرية، المسماة عملية الفنية العسكرية".

وتابع: "صالح سرية هو مواطن فلسطيني عاش في العراق، وجاء للقاهرة لكي يدرس في جامعة عين شمس، لكي يحصل على الدكتوراه من قسم أصول التربية، وهي أعرق كلية في العالم العربي كله، و"سرية" هو من خطط للهجوم على مخزن الأسلحة بكلية الفنية العسكرية، لمحاصرة اللجنة المركزية المجتمع فيها السادات مع القيادات، لإلقاء القبض عليه وإعلان قيام دولة إسلامية".

واستطرد: "أن اعترافات المتهمين في قضية صالح سرية أوضحت أن العملية نفذت بموافقة مرشد الإخوان حسن الهضيبي، وقبل أن يتحرك "سرية" أخذ الموافقة من المرشد عن طريق زينب الغزالي".

وأكد أن محاولة اغتيال عبدالناصر في المنشية 54، المحاولة بدأت بعبدالناصر، ولو كانت نجحت كان هناك عدد من قيادات الثورة مرشحين للاغتيال على رأسهم محمد أنور السادات.

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