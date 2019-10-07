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الثقافة

"الاتصال العربي السرياني" بمكتبة الإسكندرية.. الإثنين

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:09 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يقيم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، الإثنين المقبل، ندوة علمية بعنوان "من صور الاتصال العربي السرياني" بحضور ثلة من الخبراء والمختصين في المجال، وذلك بقاعة الأوديتوريوم.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات العلمية المتخصصة لمركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي، حيث تهتم الندوات بالتراث العربي والإسلامي وتجلياته المتنوعة وأصوله ومقدماته الكامنة فيما سبق من أديان وحضارات.

وسوف تنقسم الندوة إلى جلستين كالآتي:

- الأولى (11.00 ص – 1.00 ظ)
افتتاح الندوة: الدكتور مدحت عيسى (مركز المخطوطات، مكتبة الإسكندرية).
رئيس الجلسة: الدكتور صلاح عبد العزيز (أستاذ اللغة السريانية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة).

المتحدثون:
الدكتور روبن هاشم شموئيل (مدير عام هيئة الثقافة والفنون السريانية) التراث السرياني والهوية السريانية وعلاقتهما بالهوية العربية.
الدكتور أيمن فؤاد سيد (رئيس الجمعية المصرية التاريخية) نقل العلوم وإصلاح الترجمات السريانية.
الدكتور صلاح عبد العزيز (أستاذ اللغة السريانية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة) المخطوطات السريانية حول العالم.

- الثانية (1.30 ظ – 3.30 م)
رئيس الجلسة: الدكتور سميرة عاشور (رئيس قسم اللغات الشرقية، جامعة الإسكندرية).

المتحدثون:
الدكتور رضا بن عبيد بناني (أستاذ اللغة السريانية، جامعة تونس) الامتداد الحضاري والتواصل اللغوي للشعوب السامية (السريان والعرب نموذجا).
الدكتورة سومة أحمد خالد (أستاذ مساعد اللغة السريانية وآدابها، جامعة المنصورة) صناعة المعجم بين السريان والعرب.
الدكتورة فاطمة الزهراء نايل (مدرس اللغة السريانية وآدابها، كلية آداب قنا، جامعة جنوب الوادي) الأثر الإسلامي في التشريعات السريانية.

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