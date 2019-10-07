تفاصيل مسلسل عروس بيروت الحلقة 26

تعرض مساء اليوم الإثنين قناة mbc في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل عروس بيروت، والتي من المتوقع أن تشهد أحداث وتفاصيل درامية خلال أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل.



وبدأت الحلقة بقيام الست ليلي بصفع نجلها جاد بالقلم علي الوجه في مشهد تفاعل معه النشطاء علي السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة مباشرة.



شهدت الحلقة الماضية دخول جاد مع صديقته بسمة، علي العائلة أثناء تناول الطعام علي السفرة، ما اطهر حالة الغضب علي الست ليلي والدة جاد لهذا التصرف من نجلها.



وكما شهدت الحلقة تهديد أسعد لداليا بتوفير مبلغ 20 ألف دولار، يحتاجها فورًا وطلب منها سرقتها من الست ليلي، وإلا سوف يضطر بإخبارها بحقيقتها قبل دخول المنزل وجرائم القتل التي ارتكبتها، كما ظهرت ثريا وفارس بعد لقائهما مجددًا بعد مغادرتها المنزل حيث اعتذرت له عن الأفعال التي ارتكبتها.



وتدور قصة مسلسل عروس بيروت، حول مناقشة القضايا المجتمعية التي تدور في المجتمعات العربية والخلافات الأسرية والمشاكل العائلية والنظام داخل الأسر والعادات والتقاليد والفوارق الطبقية بين الفئات في إطار درامي رومانسي.



وتشهد حلقات المسلسل قصة حب بين شاب من الطبقة الغنية يدعي فارس وفتاة من الطبقة محدودة الدخل تدخل ثريا، حيث يتم الزواج بينهما رغم معارضة أسرة الشاب فارس، حيث تتطور الأحداث والتفاصيل في المسلسل خلال الحلقات الأولي وتصاعد الأحداث بين الست ليلي والدة فارس وزوجة ابنها ثريا.