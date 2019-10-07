الائتلاف الحاكم في هولندا يفقد الأغلبية داخل البرلمان

فقدت حكومة الائتلاف الحاكم في هولندا أغلبيتها في الغرفة الثانية "مجلس النواب" في البرلمان بشكل نهائي.



جاء ذلك بعد أن خرج نائب من كتلة حزب رئيس الوزراء مارك روته "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" ليصبح نائبًا مستقلًا.



جاء ذلك وفقًا لما صرح به النائب للتليفزيون الهولندي اليوم الإثنين.



ويرى مراقبون أن هذا التطور لن يكون له تأثير كبير على عمل الحكومة إذ إن الحكومة كانت حتى هذا الوقت لا تزال في حاجة إلى دعم المعارضة.



وفقدت الحكومة الائتلافية أغلبيتها داخل مجلس المقاطعات "الغرفة الأولى" منذ الربيع الماضي.



كانت كتلة الحزب قد استبعدت العضو المنشق، ويدعى فيبرن فان هاجا، في وقت سابق، وأدلى فان هاجا بتصريحات تليفزيونية قال فيها إنه لن يتنازل عن مقعده للكتلة.



وكان سبب استبعاده هو عدم التزامه بالتشاور مع الكتلة.



في الوقت نفسه، قال فان هاجا إنه سيواصل دعم برنامج الحكومة نافيا وجود "مخاطرة من حيث المبدأ" تهدد استمرار الائتلاف.



وصار للائتلاف الحاكم في هولندا الذي يضم أربعة أحزاب، 75 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا داخل البرلمان.



ويبلغ عدد الكتل الحزبية في مجلس النواب الهولندي 13 كتلة بالإضافة إلى نائبين مستقلين.