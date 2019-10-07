الديهي: ضابط بالجيش البريطاني يدير «تويتر الشرق الأوسط»

تناول الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN"، تقريرا نشره موقع "ميدل إيست آي"، أعده إيان كوبان يقول فيه إن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تويتر" هو ضابط في الفرقة 77، وهي وحدة حرب معلومات بريطانية عملت في مشاريع نفسية وسلوكية في المنطقة.



ويضيف التقرير، أن الضابط غوردون ماكميلان، الذي انضم إلى مكتب الشركة في بريطانيا قبل ستة أعوام، عمل في الفرقة 77 التي أنشئت في عام 2015، لتطوير طرق "غير قاتلة" لشن الحروب.



ويكشف كوبان، عن أن الفرقة 77 تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"إنستجرام" و"فيسبوك" وكذلك "بودكاست"، وتقوم بتحليل البيانات وعمليات بحث المشاهدين؛ من أجل شن ما وصفها قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر بـ"حرب المعلومات".



وعلق "الديهي" على ما جاء في التقرير، قائلا: إنه في نهاية المطاف وصلنا إلى أخطر معلومة، وهي أن ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ـ ليس مصادفة على الإطلاق".



وأضاف: أن كل ما يدور حولنا بخطة، هذه الخطط وضعها مخططون يعملون لحساب أجهزة استخباراتية دولية تعمل ضد مصالح الدولة المصرية.

