رئيسة النواب الأمريكي تحذر ترامب

انتقدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرة أن ذلك يساعد في عودة تنظيم داعش الإرهابي مجددا إلى المنطقة.



وقالت العضوة الديمقراطية بيلوسي في بيان مساء اليوم، إن قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا تطور مقلق للغاية وخيانة حلفاء واشنطن الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمة أمريكا للقضاء على داعش.



وأكدت بيلوسي أنه على الرغم مما قد يقوله الرئيس ترامب، ما زال داعش يشكل تهديدًا خطيرًا، واصفة قرار انسحاب ترامب بـ"الطائش والمضلل" وسيقوض الجهود التي يبذلها الجيش الأمريكي وحلفاؤه لإنهاء طغيان داعش.



وأضافت: "مرة أخرى يتخلى الرئيس ترامب عن حليف في محاولة حمقاء لإرضاء رجل استبدادي (رجب أردوغان)، من خلال تسليم المسئولية للأتراك".



وأكدت رئيسة النواب الأمريكي أن هذا القرار يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويرسل رسالة خطيرة إلى إيران وروسيا، وكذلك حلفاء واشنطن، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا موثوقًا به.



واختتمت البيان قائلة: "يجب على الرئيس التراجع عن هذا القرار الخطير. يستحق الشعب الأمريكي سياسة أمنية وطنية ذكية وقوية واستراتيجية تحافظ على سلامة أمريكا".



وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تركيا من تنفيذ أي عملية عسكرية في سوريا، مؤكدة أنها لا تؤيد أي عملية تركية شمالي سوريا ولن تدعم القوات المسلحة الأمريكية أو تشارك في أي عملية من هذا القبيل.



وانسحب الجيش الأمريكي اليوم بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض حتى الساعة شمالي سوريا.



يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا: إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

