جامعة الأزهر: نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخنا

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن هذه الحرب ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر ومصدر فخر وعزة لكل مصري.



وحذر المحرصاوي - خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة اليوم، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة - الطلاب والطالبات من مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ"مواقع التدمير الاجتماعي"، وأنها أفرزت أسوأ ما في الإنسان من أخلاقيات، موضحا أن هناك دعوات تحاول الإساءة إلى الجامعة ومناهجها وأساتذتها وطلابها لبث روح الإحباط واليأس، كما حذر الطلاب من الشائعات بأنواعها وخصوصا التي تستهدف التشكيك في كل شيء.



وفي السياق ذاته، أكد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة التعاون والتكامل بين كافة المؤسسات والأفراد التي تحيا على أرض هذا الوطن، في سبيل المحافظة على ترابه.. داعيا الجميع إلى استلهام روح أكتوبر في كل لحظة.