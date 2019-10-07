"الديهي": الإخواني محمد الصغير رخيص وحقير

وصف الإعلامي نشأت الديهي، الشيخ محمد الصغير بأنه رخيص وصغير وحقير.



وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية " TEN": أن محمد الصغير هو شيخ مُعمم ينتمي زورا إلى الأزهر الشريف، كان مستشار وزير الأوقاف في عهد "مرسي".



وعرض مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، ما قاله "الصغير" الذي نشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: تحية من القلب إلى عبود الزمر في ذكرى السادس من أكتوبر.



وأوضح "الديهي": أنه بينما يحتفل المصريون بذكرى نصر أكتوبر وقائدها الرئيس محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام، فإن "الصغير" يحتفل بالمخطط لقتل "السادات" وهو المجرم "عبود الزمر".



