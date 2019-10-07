النمنم: الإخوان لا يؤمنون بالبلد.. وأقاموا احتفالات بعد نكسة 67

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تستغل المناسبات الوطنية والدينية، لتكون جزءا من عملياتهم الإرهابية، مثلما حدث مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان الفترة الأخيرة انتهجوا تنفيذ العمليات الإرهابية في يوم الجمعة، كونه ذات طابع روحاني خاص عند المواطنين، مثلما حدث في هجوم مسجد الروضة، وعلى المستوى المسيحي اختاروا فترات عيد الميلاد، وذلك اعتمادًا على الصدمة والترويع.



وتابع: "الإخوان اختاروا تنفيذ عملية اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر، وذلك لأن الاغتيال كان على الهواء، وكل المصريين شاهدوا هذه اللحظة، والرئيس السادات تحول في السنوات الأخيرة لشخصية دولية فكان التخطيط لقتله في الاحتفال حتى يراهم العالم ويسمعهم.



وأكد النمنم أن جماعة الإخوان الإرهابية، كان يعيروا المصريين بثورة 23 يوليو، وأقاموا احتفالات بعد هزيمة الجيش المصري عام 1967، معلقا "أتمنى أن يكشف الأمن العام عن تقاريره التي توضح أن عددا كبيرا من الإخوان احتفلوا بالنكسة، لأنهم لايؤمنون بالبلد.

