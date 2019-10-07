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مصر

"التضامن" تنظم ورشة عمل لتدريب وإعداد ذوي الإعاقة لسوق العمل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نظم برنامج "فرصة" إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، ورشة عمل بعنوان "فرص الابتكار من أجل ذوي القدرات الخاصة" في قطاع الصناعات الحرفية والإبداعية، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج "فرصة" - في تصريح اليوم- إن ورشة العمل هى أولى سلسلة ورش تشاركية سيتم تنظيمها تباعا تهدف إلى طرح رؤية للتحديات التي يمكن أن تمثل عائقا لذوي الإعاقة عن العمل في مجال الصناعات الإبداعية، موضحا أن تلك الصناعات التي لها علاقة وثيقة بالفن والثقافة والموسيقى والرسم، هي مجالات تتميز بما تملكه من قيمة مضافة عالية خاصة وأن الاتجاه العالمي في تناول الإعاقة واستثمار قدراتهم هو الاهتمام بهذه الصناعات الإبداعية وربط أصحاب الإعاقة بها في ضوء ما يملكون من مهارات متقدمة في هذا الإطار تؤهلهم للإبداع.

وأضاف أن الورشة ضمت 40 ممثلا عن عدد من الجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي، وتم تدريب المشاركين على التعرف على هذه التحديات وطرح الحلول التي يمكن أن تتحول إلى شراكات اجتماعية وأنشطة تقوم على تمكين ذوي الإعاقة مع التطرق إلى آليات التأهيل حيث من المنتظر أن تسفر تلك المبادرة في نهايتها عن تأسيس عدد من الشراكات في هذا المجال.

جدير بالذكر أن برنامج "فرصة" هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي "تكافل وكرامة"، ويستهدف القادرين على العمل منهم أو من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي منها وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين سواء في بدء مشروع يدر عليهم دخل مادي أو في توفير فرص عمل مناسبة لهم وتوفير الوظائف الملائمة لهم.

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