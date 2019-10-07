الاتحاد يجري قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر، في حضور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، إضافة إلى مديري جميع الفروع.



وقدم جمال محمد علي، شرحًا وافيًا للبطولة التي راعى الاتحاد فيها تمثيل جميع المحافظات في الأدوار التأهيلية، مع وعد بحل كل المشاكل التي تواجه الفروع، موضحًا أن الأدوار التأهيلية ستنطلق يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بمشاركة 207 أندية.



وأكد أن القرعة تمت بحضور مديري الفروع، الذين وجهت إليهم الدعوة، وهم المنوط بهم حضور إجراء قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر، على اعتبار أن كل مدير فرع يمثل الأندية المشاركة في نطاقه، وهو ما يؤكد أن هناك شفافية في إجراء القرعة.

