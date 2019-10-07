البنتاجون يحذر تركيا من التدخل في سوريا

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، تركيا من تنفيذ أي عملية عسكرية في سوريا، مؤكدة أنها لا تؤيد أي عملية تركية شمالي سوريا ولن تدعم القوات المسلحة الأمريكية أو تشارك في أي عملية من هذا القبيل.



وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان مساء اليوم، أن وزير الدفاع مارك اسبر ورئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي أكدا لنظرائهما الأتراك أن العمل الأحادي يخلق مخاطر بالنسبة لتركيا، وفق قناة "الحرة".



وأكدت أن تركيا ستكون مسؤولة عن الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ألقي القبض عليهم وهزموا في الحملة التي قادتها الولايات المتحدة.



وأضاف البيان: "في المحادثات بين الإدارة الأمريكية والجيش التركي، أكدنا أن استمرار التنسيق والتعاون هما أفضل طريق نحو الأمن في المنطقة".



وأكدت الدفاع الأمريكية أنها ستعمل مع حلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وفي التحالف الدولي لمواجهة داعش لتتحمل تركيا العواقب المحتملة المزعزعة للاستقرار المترتبة على الإجراءات المحتملة من جانبها.



وانسحب الجيش الأمريكي اليوم بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض حتى الساعة شمالي سوريا.



يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو غدا".