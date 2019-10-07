"بيراميدز" يشكر الجزيرة الإماراتي لمساعدة "كينو"

أصدر نادي بيراميدز، بيانا مساء اليوم الاثنين، للتعليق على إصابة اللاعب البرازيلي ماركوس كينو، المعار من صفوفه إلى نادي الجزيرة الإماراتي.



وكان كينو قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الجزيرة أمام فريق شباب أهلي دبي ضمن منافسات بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.



وذكر نادي بيراميدز - في البيان - "مجلس إدارة نادي بيراميدز وسالم الشامسي مالك النادي، يتوجهون بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الجزيرة وشركة نادي الجزيرة لكرة القدم على اهتمامهم باللاعب البرازيلي كينو، وسرعة التصرف الذي يعكس احترافية العمل الكبير في نادي الجزيرة".

وأضاف البيان "مجلس الإدارة ومالك النادي يتمنون الشفاء العاجل للنجم البرازيلي، بعد إصابته الأخيرة، وأن يعود سريعا للملاعب ويواصل إبداعه وتألقه".