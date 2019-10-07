هشام عباس يطرح فيديو كليب أغنية "اهربي".. فيديو

طرحت شركة "مزيكا"، أغنية "اهربي"، للفنان هشام عباس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وميكس وماستر هاني محروس، وهي الأغنية الثالثة التي يطرحها من ألبومه "عامل ضجة".



الألبوم يشهد عودة هشام عباس لطرح الألبومات الغنائية بعد غياب 10 سنوات، وطرحته شركة "فودافون" حصريًا لعملائها قبل طرحه في الأسواق رسميًا.



ويتعاون هشام عباس في ألبوم "عامل ضجة" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، حسن عطية، شادي نور، محمد جمعة، أسامة محرز، وكيرو راجي.

