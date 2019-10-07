الديهي عن إعلاميي "الجزيرة": "هم أهل العيب ومنظّروه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المصريين ما زالوا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك أصوات يزعجها أن يحتفل المصريون ويشعرون بالفخر والاعتزاز، لافتًا إلى أن هذه الأصوات هي عواء ونباح أعداء الوطن.



وأوضح أن الإعلاميين والمدونين من أعداء الوطن ينصبون أنفسهم خبراء حرب، وخبراء في تاريخ العمليات العسكرية ومنهم قناة الجزيرة التي تناولت فقرة بعنوان "حدث في مثل هذا اليوم"، ووصفت ما حرره الجيش المصري بـ"الشريط الضيق".



وتابع "الديهي": "العيب عندما يخرج من قناة الجزيرة ليس عيبا"، فالجزيرة هم أهل العيب ومنظروه، بحسب تعبيره.

