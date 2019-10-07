الجيش الأمريكي يجري تدريبات عسكرية في أوروبا بمشاركة 20 ألف جندي

وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن 18 دولة من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات في 10 دول، من بينها ألمانيا، بولندا، لاتفيا، وجورجيا، مشيرة إلى أن 9 آلاف جندي أمريكي متمركزين بالفعل في أوروبا سيشاركون فيها إلى جانب 8 آلاف جندي أوروبي.





أعلن الجيش الأمريكي استعداده لمناورات خلال العام المقبل في أوروبا بمشاركة 20 ألف جندي، في تدريبات هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 25 عامًا.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن القيادة العسكرية الأمريكية الأوروبية قولها اليوم، إن مناورات "ديفيندير 2020" ستجري في الفترة ما بين شهري إبريل و مايو من العام المقبل.وأضافت الشبكة أن هدف المناورات هو تقديم الدعم لعمليات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" الرامية إلى "بناء الاستعداد داخل التحالف وردع الأعداء المحتملين".وشدد الجيش الأمريكي على أن التدريبات "تؤكد على أن التزام الولايات المتحدة للناتو والدفاع عن أوروبا لا يزال صلبًا".